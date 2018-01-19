Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане реализовали около 70% билетов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число реализованных билетов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане составило 744,8 тыс., это составляет 69,7% от общего количества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Национального олимпийского комитета Республики Корея.

Почти полностью распроданы места на соревнования фигуристов (мужское одиночное катание), по керлингу и матчи с участием женской сборной Республики Корея по хоккею.

На Паралимпийские игры продано 155 тыс. билетов (70,4% от общего объема). Наибольшим спросом пользуются билеты на состязания по горнолыжному спорту (93%), а также по сноуборду (92%).

Олимпиада в Пхенчхане состоится с 9 по 25 февраля. Паралимпиада пройдет с 9 по 19 марта.-0-