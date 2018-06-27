Организацию по запрещению химического оружия наделили обвинительными функциями

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла британский проект изменения своего мандата, который наделяет ее обвинительными функциями. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на постоянного представителя Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона.

Решение было принято на Специальной конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия. За него были поданы 82 голоса. Еще 24 страны выступили против.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поприветствовал принятие британского проекта изменения мандата. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, как сообщил ТАСС, отметил, что наделение ОЗХО правом называть виновных в химических атаках - посягательство на исключительные функции Совета Безопасности ООН. "Нет ни одного другого международного органа, кроме Совета Безопасности, чтобы решать вопрос войны и мира, введения санкций, установления ответственности", - сказал он по итогам завершившейся в Гааге сессии.-0-