Оргкомитет ОИ на 10% увеличит число рейсов автобусов, чтобы решить транспортные проблемы

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхенчхане заявил об увеличении на 10% среднего количества автобусов, которые ежедневно будут задействованы для перевозки спортсменов, болельщиков и журналистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу транспортной службы оргкомитета Ким Чен Нама.

Отмечается, что подобные меры призваны минимизировать транспортные проблемы, которые возникли в первые дни Олимпиады.

Изначально планировалось, что для перевозки ежедневно в среднем будет задействовано около 1,8 тыс. из них, но из-за участившихся случаев задержки рейсов было принято решение довести этот показатель до 2 тыс.

Ким Чен Нам рассказал, что общее число болельщиков, журналистов и волонтеров, которые ежедневно пользуются автобусами на Олимпийских игр в Пхенчхане, может достигать отметки в 55 тыс. человек.

Ранее, 10 февраля, сильный снегопад и шквалистый ветер осложнили вечером транспортное сообщение с санно-бобслейной трассой. Снег сделал дорогу, ведущую наверх, очень скользкой, из-за чего организаторами было принято решение временно прекратить транспортное обслуживание этого спортивного объекта. Сегодня оргкомитет соревнований принес извинения всем, кто пострадал от задержек или отмены рейсов, и персонально тем, кто был вынужден в непогоду пешком добираться несколько километров от спортивного объекта до ближайшего пересадочного пункта. Среди причин задержек рейсов, как отмечают в оргкомитете, является то обстоятельство, что многие водители приехали в Пхенчхан из других регионов Республики Корея, поэтому им было нужно время для адаптации к местным дорогам.-0-