Оружейный салют был дан в Лондоне по случаю рождения сына у Уильяма и Кейт

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В честь рождения сына у Уильяма и Кейт британский эскадрон Королевской конной артиллерии устроил в Лондоне оружейный салют. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в лондонском Гайд-парке был произведен 41 залп из артиллерийских орудий времен Первой мировой войны. Одновременно орудия Почетного артиллерийского полка произвели 62 залпа у лондонского Тауэра.
Посмотреть на салют собрались сотни жителей Великобритании и туристов.
Пятый в очереди престолонаследия член британского королевской семьи родился в клинике святой Марии в лондонском районе Паддингтон 23 апреля в 13.01 по минскому времени. Вес маленького принца составил 3,8 кг. Теперь главная интрига заключается в том, какое имя выберут родители для малыша. Букмекерские конторы ставят на то, что мальчика назовут Артуром. Далее в рейтинге популярных имен следуют Генри, Джеймс, Филипп и Альберт.-0-
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