2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оружие и боеприпасы обнаружены в машине у здания Конгресса США в Вашингтоне, передают информагентства.

Оружие в одном из автомобилей, который был припаркован недалеко от здания парламента, заметил полицейский патруль, проверявший стоянку. Машину обыскали, обнаружив в ней также боеприпасы.

Владелец авто задержан. Представители полиции заявляют, что на данный момент какой-либо связи с терроризмом не усматривается.-0-