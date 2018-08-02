2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оружие и боеприпасы обнаружены в машине у здания Конгресса США в Вашингтоне, передают информагентства.
Оружие в одном из автомобилей, который был припаркован недалеко от здания парламента, заметил полицейский патруль, проверявший стоянку. Машину обыскали, обнаружив в ней также боеприпасы.
Владелец авто задержан. Представители полиции заявляют, что на данный момент какой-либо связи с терроризмом не усматривается.-0-
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