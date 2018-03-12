Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Катманду

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной авиакатастрофы в Непале стала ошибка пилотов при заходе на посадку, сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя аэропорта в Катманду Раджкумара Чхетри.
В частности, он сообщил, что самолет начал снижение с северо-восточной стороны, а такое расположение лайнера было неудачным. Пилотам следовало выбрать заход на посадку с северной стороны.
Как сообщалось ранее, самолет, принадлежащий авиакомпании US-Bangla Airlines, разбился сегодня при заходе на посадку в непальском аэропорту Трибхуван. Он совершал рейс Дакка - Катманду. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на футбольном поле возле аэропорта. После этого лайнер загорелся. Изначально администрация аэропорта называла возможной причиной катастрофы технические неполадки в самолете.
Всего на борту самолета находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Полиция Непала подтвердила гибель 49 человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN