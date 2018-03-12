Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Катманду

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной авиакатастрофы в Непале стала ошибка пилотов при заходе на посадку, сообщают местные СМИ со ссылкой на руководителя аэропорта в Катманду Раджкумара Чхетри.

В частности, он сообщил, что самолет начал снижение с северо-восточной стороны, а такое расположение лайнера было неудачным. Пилотам следовало выбрать заход на посадку с северной стороны.

Как сообщалось ранее, самолет, принадлежащий авиакомпании US-Bangla Airlines, разбился сегодня при заходе на посадку в непальском аэропорту Трибхуван. Он совершал рейс Дакка - Катманду. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на футбольном поле возле аэропорта. После этого лайнер загорелся. Изначально администрация аэропорта называла возможной причиной катастрофы технические неполадки в самолете.

Всего на борту самолета находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Полиция Непала подтвердила гибель 49 человек.-0-

После крушения самолета в Непале спасены 17 пассажиров Отмечается, что 17 пассажиров доставлены в больницы. Как сообщает агентство Рейтер, на борту самолета находились 67 пассажиров.