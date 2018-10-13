Осколки метеорита упали на жилой дом в Японии

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько небольших осколков метеорита упали на частный жилой дом в Японии, сообщает телеканал NHK.

Происшествие случилось в городе Комаки в центральной префектуре Айти. Жильцы обнаружили три камня размером 10,5 и 4 см. Специалисты Национального музея науки Японии провели экспертизу и пришли к выводу, что это обломки метеорита. Их возраст составляет примерно 4,5 млрд лет.

Осколки метеорита обладают свойствами магнита и притягивают металлические предметы. Теперь японские ученые готовят заявку для официальной регистрации метеорита Комаки в международном реестре. Изучение образцов будет продолжено.

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждена только крыша частного дома.-0-