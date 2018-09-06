Осмотр пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк выявил 19 заболевших

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс из Дубая совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди Нью-Йорка "из-за сообщений о множестве заболевших пассажиров". Самолет был направлен на место стоянки на удалении от терминала, чтобы сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний смогли подняться на борт, изучить обстановку и оказать помощь пассажирам до того, как они покинут борт и пройдут проверку на пункте таможенного и пограничного контроля.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США провели медицинский осмотр всех пассажиров, прилетевших на самолете авиакомпании Emirates из Дубая в Нью-Йорк. 19 из них оказались больными, сообщил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс в своем Twitter. Из 19 заболевших десять человек помещены в больницу, девять отказались от медицинской помощи. Точная природа заболевания пока не установлена.

"Сотрудники системы здравоохранения изучают взятые анализы, чтобы установить причину. Симптомы по-прежнему указывают на острое респираторное заболевание", - отметил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка. В своем Twitter ранее он информировал, что 432 пассажира данного рейса прошли осмотр и признаны здоровыми, но данная цифра не была окончательной. По данным телекомпании NBC, на борту прилетел 521 пассажир. Центры по контролю и профилактике заболеваний пока не публикуют официальную информацию на данный счет. NBC описывает симптомы, возникшие у людей на борту, как кашель, температуру и рвоту.-0-