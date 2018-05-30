Основатель фонда Heritage Capital задержан в Испании по запросу России

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер задержан полицией Испании по запросу России, сообщают информагентства.
О задержании Уильям Браудер написал в своем аккунте в Twitter. "Только что был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок", - говорится в сообщении Браудера.
Уильям Браудер был осужден в России за неуплату налогов и преднамеренное банкротство. В декабре 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы.
Финансист из Великобритании Уильям Браудер работал в России с середины 1990-х. Активно инвестировал в акции российских компаний.-0-
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