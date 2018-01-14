От взрыва на моторной лодке в Таиланде пострадали не менее 16 человек

По меньшей мере 16 человек пострадали в результате взрыва на моторной лодке, произошедшем неподалеку от острова Пхипхи в Таиланде.
Инцидент произошел в воскресенье в ходе морской прогулки от причала Рассада до острова Пхипхи. Всего на борту судна находились 26 туристов из Китая, включая троих детей и пять граждан Таиланда - гид и члены экипажа.
Шестерых туристов с сильными ожогами доставили в больницу. Причиной взрыва, по всей видимости, стала утечка топлива.
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