Отель в Хельсинки выпустил коктейль в честь встречи Путина и Трампа

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа элитных отелей Kämp в Хельсинки выпустила коктейль под названием "Keep peace" ("Сохраняйте мир") в честь встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Также около входа в здание одного из отелей Kämp протянули баннер с надписью "Keep peace", на нем в скобках дана транскрипция (ki:p pi:s). Финское "kippis" является аналогом популярного в России тоста "на здоровье".

Коктейль "Keep peace" есть в продаже в шести барах финской столицы, в Kämp его можно приобрести за 15 евро. "Давайте поднимем тост за мирное лето!" - указали в пресс-релизе отеля по случаю включения напитка в меню.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля. -0-