Открыт Бескидский железнодорожный тоннель между Украиной и ЕС

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Львовской области (Украина) открылся Бескидский железнодорожный тоннель, соединяющий Украину с Евросоюзом. Об этом сообщают информагентства.
Бескидский тоннель, длина которого превышает 1,7 км, проходит через Львовскую и Закарпатскую области и относится к пятому Панъевропейскому транспортному коридору, соединяющему Италию, Словению, Венгрию, Словакию и Украину. Ширина тоннеля составляет 10,5 м, высота - 8,5 м. Предполагаемая пропускная способность нового Бескидского тоннеля достигает 100 пар поездов в сутки при скорости движения составов 60-70 км/ч.
В церемонии открытия тоннеля принял участие президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что Бескидский тоннель является крупнейшим инфраструктурным проектом, реализованным в Украине в течение последних десятилетий.
Новый двухколейный тоннель был возведен недалеко от старого одноколейного, построенного в 1886 году. Во время Второй мировой войны тоннель был поврежден, после чего потребовалось два года на его восстановление. В 2007 году из-за аварийного состояния тоннеля было решено проложить поблизости новые железнодорожные пути. Бескидский тоннель имеет стратегическое значение для Украины, так как по нему доставляется значительная часть транзитных грузов в страны ЕС.-0-
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