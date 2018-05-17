Открытое горение на территории бывшего арсенала в Удмуртии ликвидировано

17 мая, Ижевск /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение на территории бывшего арсенала недалеко от населенного пункта Пугачево в Удмуртии, сообщили в главном управлении МЧС по Удмуртии.

"Открытое горение ликвидировано, очаги уже ликвидированы, нет хлопков, на данный момент идет проливка с воздуха. Из-за пожара место в пункте временного размещения понадобилось 33 жителям военного городка", - говорится в сообщении. Еще семь пунктов размещения готовы принять людей.

В пресс-службе МЧС России отметили, что на территории бывшего военного полигона остается несколько очагов пожаров, авиация МЧС продолжает их тушение. Над технической территорией сильная задымленность и туман, детонация снарядов не происходит.

Всего в ликвидации пожара задействованы почти 500 человек и свыше 100 единиц техники.

Как сообщалось, пожар возник 16 мая на территории бывшего военного полигона и сопровождался единичной детонацией оставшихся там боеприпасов.-0-