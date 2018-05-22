Отравление в школе Харькова: 37 детей госпитализированы, один ребенок в тяжелом состоянии

22 мая, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В школе Харькова из-за отравления пострадали 37 детей, из них один ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом в Twitter написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Согласно сообщению, в школе №3 Харькова произошло отравление детей неизвестным газом, предположительно перцовым. Пострадало 37 детей, все они госпитализированы. Трое учеников находятся в состоянии средней тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии.

Подобный случай произошел 21 мая в школе Николаева. Из-за отравления неизвестным веществом были госпитализировали 39 учеников, в больнице остаются 5 детей. Еще один инцидент произошел 8 мая в Черкассах. Во время школьной линейки ученики начали терять сознание, ощущали тошноту. Всего были госпитализированы 55 детей и 4 взрослых, 12 человек при этом попали в реанимацию. Причины отравления до сих пор не установлены.-0-