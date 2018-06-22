Ответные торговые меры ЕС против США вступили в силу

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые контрмеры ЕС против США вступили в силу в полночь 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

Евросоюз ввел импортные пошлины на широкий список экспортируемых в ЕС товаров из США на сумму в 2,8 млрд евро в год. Такие меры приняты в ответ на введение импортных пошлин США на сталь и алюминий.

Помимо целого ряда наименований готовой стальной и алюминиевой продукции в этот список вошли сельскохозяйственные товары, в том числе фасоль, рис, кукуруза, ореховое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты, сигары. Кроме того ЕС обложил пошлинами такие символические для США товары, как бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson.

"Введя эти меры, ЕС воспользовался своим правом в рамках норм ВТО", - заявила Еврокомиссия. ЕК также предупредила, что это только первый шаг и новые торговые меры против США еще последуют.

"ЕС проведет ребалансировку торговли с США, отталкиваясь от суммарной стоимости экспорта стали и алюминия, затронутого американскими пошлинами, которая составляет 6,4 млрд евро. Из этой суммы ЕС проведет ребалансировку на 2,8 млрд евро немедленно. Ребалансировка на остальные 3,6 млрд евро будет проведена на более поздней стадии - в течение трех лет, или после решения ВТО в рамках этого разбирательства, если оно произойдет ранее", - говорится в заявлении ЕК.

В то же время Еврокомиссия заверила, что эти меры будут действовать только до тех пор, пока будут действовать пошлины США.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня США ввели пошлины в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.-0-