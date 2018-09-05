ОЗХО подтвердила, что пара из Эймсбери отравилась "Новичком"

5 сентября, Гаага /БЕЛТА - ТАСС/. Химическое вещество, которое привело к отравлению двух человек в британском Эймсбери, является тем же нервно-паралитическим агентом, что был применен в Солсбери. Об этом заявила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Результаты анализа в сертифицированных лабораториях ОЗХО экологических и биометрических образцов, отобранных экспертами организации, подтвердили выводы Великобритании относительно характера химического вещества, которое привело к отравлению двух человек в Эймсбери и смерти одного из них, - отметили в организации. - Химическое вещество имеет токсичное действие, аналогичное нервно-паралитическому агенту. И это то же самое вещество, что было обнаружено в биометрических и экологических образцах, связанных с отравлением Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Николаса Бейли 4 марта 2018 года в Солсбери".

По просьбе британской стороны техсекретариат ОЗХО распространил полный доклад среди членов организации. В нем, в частности, содержится название и химическая формула установленного химического вещества. Двухстраничное резюме доклада доступно для ознакомления на сайте ОЗХО.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. 16 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, страдающий зависимостью от героина, 30 июня были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились "Новичком" - тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте в соседнем Солсбери были якобы отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

8 июля стало известно, что Дон Стерджес умерла в больнице. Чарльза Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.

В обоих случаях Великобритания обращалась за технической помощью к ОЗХО для установления характера примененного вещества. Доклад по результатам работы экспертов организации в Солсбери был опубликован 12 апреля, в нем отмечается, что использованное вещество было высокой чистоты, однако о его происхождении ничего не говорится. В Эймсбери специалисты организации выезжали дважды - с 15 по 18 июля, а также 13 августа.-0-