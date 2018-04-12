ОЗХО распространила отчет по делу об отравлении Скрипалей

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила сегодня отчет о веществе, которое было применено в Солсбери при отравлении Скрипалей. Об этом сообщают СМИ.

ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом. В отчете организации говорится: "Результаты анализа в аккредитованных ОЗХО лабораториях биометрических образцов и образцов из окружающей среды, собранных экспертами организации, подтверждают выводы Великобритании относительно химического вещества, которое использовалось в Солсбери".

В двухстраничном документе, содержащем 12 пунктов, нет сведений о происхождении этого вещества. В документе говорится, что использованное вещество "было высокой чистоты". При этом отмечается, что состав и название вещества содержатся только в совершенно секретном докладе. Полный доклад о результатах исследования сегодня будет направлен всем странам - участницам ОЗХО.

Как сообщили ТАСС в постпредстве РФ при организации ОЗХО, Россия уже получила доклад Организации по запрещению химического оружия по инциденту в Солсбери. Его изучение займет определенное время.

ОЗХО проведет 18 апреля специальную встречу, посвященную инциденту в Солсбери. Как ожидается, на встрече будет обсуждаться отчет ОЗХО, подготовленный по результатам анализа собранных на месте образцов химического вещества.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери отравлению химическим веществом.-0-