Палата представителей США приняла документ по санкциям за киберпреступления

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей Конгресса США на заседании приняла законопроект, который обязывает президента вводить санкции в отношении лиц и организаций, замешанных в киберпреступлениях. Об этом сообщается в заявлении комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, опубликованном 5 сентября.

"Законопроект требует от президента, чтобы он определял как "субъект, представляющий серьезную киберугрозу", каждое иностранное физическое лицо или организацию, ответственную за спонсируемую [иностранным] государством киберактивность, которая представляет значительную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономике и финансовой стабильности США", - говорится в заявлении председателя комитета по иностранным делам Эда Ройса.-0-