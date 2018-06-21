Палестина официально стала членом ОЗХО

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестина официально стала членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщают информагентства со ссылкой на официальный сайт организации.

Теперь общее число государств - членов ОЗХО увеличилось до 193.

Конвенция о запрещении химоружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Для обеспечения ее практического выполнения была создана Организация по запрещению химического оружия со штаб-квартирой в Гааге. Главные задачи организации - обеспечивать контроль за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидацию его запасов, обеспечение нераспространения химоружия и др.-0-