Палестина официально стала членом ОЗХО

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестина официально стала членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщают информагентства со ссылкой на официальный сайт организации.
Теперь общее число государств - членов ОЗХО увеличилось до 193.
Конвенция о запрещении химоружия вступила в силу 29 апреля 1997 года. Для обеспечения ее практического выполнения была создана Организация по запрещению химического оружия со штаб-квартирой в Гааге. Главные задачи организации - обеспечивать контроль за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидацию его запасов, обеспечение нераспространения химоружия и др.-0-
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