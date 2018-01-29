Память основателя IKEA почтили минутой молчания в шведских магазинах компании

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память основателя IKEA Ингвара Кампрада почтили сегодня минутой молчания в шведских магазинах компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Локал".

О проведении акции сотрудникам и посетителям 25 магазинов IKEA в Швеции сообщили по громкой связи, после этого магазины на короткий срок погрузились в тишину. "Мы хотим посвятить этот момент размышлениям и воспоминаниям об Ингваре, и мы рады возможности сделать это вместе с нашими покупателями", - заявил официальный представитель шведского подразделения IKEA Якуб Холмстрём.

Ингвар Кампрад родился в 1926 году в провинции Смоланд. В 17 лет он основал IKEA, изначально рассылал товары по почте. Первый магазин компании IKEA был открыт в 1958 году в городе Эльмхульте. Название IKEA расшифровывается как "Ингвар Кампрад Эльмтарюд Агуннарюд". Первые два слова - это имя и фамилия основателя, Эльмтарюд - название фермы, где родился Кампрад, а Агуннарюд - местный церковный приход. По состоянию на январь 2018 года корпорация IKEA владеет и управляет 412 магазинами в 49 странах.

Ингвар Кампрад умер 28 января в возрасте 91 года в своем доме на юге Швеции.-0-