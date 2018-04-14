Памятник Юрию Гагарину открыли в Республике Панама

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятник первому космонавту, Юрию Гагарину, установили в Панаме. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония открытия бюста Гагарина состоялась в День космонавтики на территории Национального секретариата науки, технологий и инноваций Панамы.

Embajada de Rusia, @senacyt, @CiudaddelSaber y @Meduca_Panama lanzaron la Primera Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales, un certamen académico en el que durante cuatro días 28 estudiantes panameños pondrán a prueba sus conocimientos astronómicos pic.twitter.com/LS0kXFhln1 — Rusia en Panamá (@EmbRusPan) 13 апреля 2018 г.

Памятник преподнес в дар Панаме международный благотворительный фонд "Диалог Культур - Единый Мир". Проект по установке бронзовых скульптур Юрия Гагарина в разных странах мира начался в 2011 году. С этого времени почти в 30 странах появилось более 40 бюстов космонавта.-0-