Памятные монеты изготовлены в Сингапуре к саммиту США и КНДР

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре выпущены памятные монеты по случаю встречи лидеров США и КНДР, которая должна состояться в стране 12 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Монетного двора Сингапура.

Монеты выполнены в трех вариантах, в том числе в золоте и серебре. На каждой изображено рукопожатие, слева размещен флаг КНДР, а справа - флаг США. Монету также украшает надпись на английском языке: "12.06.2018. Саммит в Сингапуре".

Золотая памятная монета оценивается в 1380 сингапурских долларов (свыше $1 тыс.). Стоимость серебряной монеты составляет 118 сингапурских долларов ($88), а обычной, изготовленной из никелированного цинка, - всего 36 сингапурских долларов ($27).

Сообщается, что с 5 июня монеты доступны для предварительного заказа.

Ранее стало известно, что встреча Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня в 9.00 по местному времени (4.00 по минскому).-0-