Памятные монеты изготовлены в Сингапуре к саммиту США и КНДР

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сингапуре выпущены памятные монеты по случаю встречи лидеров США и КНДР, которая должна состояться в стране 12 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Монетного двора Сингапура.
Монеты выполнены в трех вариантах, в том числе в золоте и серебре. На каждой изображено рукопожатие, слева размещен флаг КНДР, а справа - флаг США. Монету также украшает надпись на английском языке: "12.06.2018. Саммит в Сингапуре".
Золотая памятная монета оценивается в 1380 сингапурских долларов (свыше $1 тыс.). Стоимость серебряной монеты составляет 118 сингапурских долларов ($88), а обычной, изготовленной из никелированного цинка, - всего 36 сингапурских долларов ($27).
Сообщается, что с 5 июня монеты доступны для предварительного заказа.
Ранее стало известно, что встреча Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня в 9.00 по местному времени (4.00 по минскому).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3457 BYN
|2.34 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0044 BYN
|2.002 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.2381 BYN
|3.225 BYN
|3.238 BYN