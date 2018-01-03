Пантера загрызла смотрителя частного зверинца в Подмосковье

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце в Истринском районе Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Пантера напала на смотрителя и перегрызла ему шею, когда тот вошел в вольер, чтобы покормить животное. После этого хищник сбежал, но спустя несколько часов его поймали и вернули в вольер.

По данному факту проводится проверка.-0-