12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск благословил гоночный электромобиль класса Формула E, сообщает Euronews.

Папа Римский пообщался с организатором гонок серии Формула E, испанским предпринимателем Алехандро Агагом, а также с пилотами автомобилей и членами их семей.

Гонка E-prix в Риме пройдет 14 апреля.

Формула E - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован международной автомобильной федерацией - FIA. Целью создания таких гонок стало желание создать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, позволяющую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта.-0-