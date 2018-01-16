16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск начал недельное турне по Латинской Америке. Вечером 15 января понтифик прибыл в аэропорт чилийской столицы Сантьяго, где у трапа самолета выслушал краткое приветствие президента республики Мишель Бачелет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

По прибытии в Чили Папа Римский Франциск направился в нунциатуру (посольство Ватикана), где разместится в предстоящие дни. Сегодня Франциск выступит с большой речью в правительственном дворце Мочеда. Римского первосвященника сопровождает большая делегация католических иерархов во главе с Госсекретарем (главой правительства) Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

Между тем акция протеста в чилийском городе Консепсьон по случаю прибытия в республику Папы Римского Франциска закончилась столкновениями манифестантов с полицией. По информации радиостанции "Био-Био", свыше 30 человек были задержаны, для разгона участников акции полиция применила водометы. В связи с манифестациями как минимум два человека были также задержаны в столице Чили. Они попытались повесить плакат с протестными лозунгами над проспектом, по которому должен был проехать понтифик, и перекрыли движение на нем.-0-