Папа Римский Франциск осудил распространение фейковых новостей в обществе

В своем обращении, которое называется "Правда сделает вас свободными (Евангелие от Иоанна 8:32), по случаю 52-го Всемирного дня социальных коммуникаций понтифик подверг критике практику распространения дезинформации и фейковых новостей. По его словам, дезинформация является средством пропаганды ненависти и невежества. Текст послания распространила в среду Служба печати Святого престола.

По мнению понтифика "драма дезинформации состоит в том, что она порождает образ врага, создает конфликты, способствует дискредитации и демонизации другого".

"Невинных сообщений не бывает, а фальшивые новости особенно опасны", - подчеркнул римский первосвященник и добавил, что "защитой от ложных новостей служит публикация правдивой информации". Он указал на персональную ответственность журналиста как "хранителя новостей" за качество информации.

Журналистская миссия, по убеждению Франциска, является одной из фундаментальных для демократических сообществ. "Есть потребность в журналистах, которые исследуют реальные причины конфликтов и избегают словесного насилия", - заявил понтифик.

По словам Франциска, стоит бороться с фейковыми сообщениями на административном и судебном уровнях, а также обязательно проверять все факты. "Никто из нас не может устраниться от обязанности бороться с этим явлением", - отметил Папа Римский.

В то же время в своем послании Папа Римский подчеркнул важность распознавания дезинформации для всех людей. "Нам нужно разоблачать то, что может называться "змеиной тактикой", которую используют те, кто маскирует себя, чтобы ударить в любое время и любом месте. Это была стратегия, примененная "хитрым змеем" из Книги Бытия, который на заре человечества создал первую фальшивую новость, что стало началом трагической истории человеческого греха, причиной первого братоубийства и бесчисленного количества другого зла, совершенного против Бога, соседа, общества и творения", - подчеркнул понтифик.