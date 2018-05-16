Папа Римский Франциск призвал к прекращению насилия на Ближнем Востоке

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск, обращаясь сегодня к верующим на коллективной аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к миру и диалогу, а также выразил глубокое сожаление и озабоченность новым обострением обстановки на Святой Земле. Об этом сообщает ТАСС.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность и боль новая напряженность на Святой Земле. Повторяю, насилие никогда не несет мира: война влечет за собой войну, насилие порождает насилие. Призываю все международное сообщество сделать все, чтобы вернулись мир, диалог и справедливость", - сказал Франциск.

На границе Израиля с сектором Газа 14 мая вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 человек.-0-