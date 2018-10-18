Папа Римский может посетить КНДР

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск готов поехать в КНДР. Об этом со ссылкой на госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина сообщает итальянское информагентство ANSA.
"Есть готовность Папы Франциска поехать в КНДР", - сказал госсекретарь после встречи понтифика с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Дата визита не выбрана и он пока не готовится. Как отметил кардинал, сделан лишь первый шаг - Мун Чжэ Ин передал вербальное приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Встреча Мун Чжэ Ина и Папы Франциска прошла сегодня в Ватикане. Президент Республики Корея пробыл в Италии и Ватикане с трехдневным визитом, а после направился в Брюссель, где примет участие в форуме "Азия - Европа".-0-
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