Папа Римский может посетить КНДР

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск готов поехать в КНДР. Об этом со ссылкой на госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина сообщает итальянское информагентство ANSA.

"Есть готовность Папы Франциска поехать в КНДР", - сказал госсекретарь после встречи понтифика с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Дата визита не выбрана и он пока не готовится. Как отметил кардинал, сделан лишь первый шаг - Мун Чжэ Ин передал вербальное приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын пригласил Папу Римского посетить КНДР Приглашение Ким Чен Ына передаст Папе Римскому лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин во время своего визита в Ватикан, намеченного на 17-18 октября.

Встреча Мун Чжэ Ина и Папы Франциска прошла сегодня в Ватикане. Президент Республики Корея пробыл в Италии и Ватикане с трехдневным визитом, а после направился в Брюссель, где примет участие в форуме "Азия - Европа".-0-