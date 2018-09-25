Папа Римский предостерег от веры исключительно в технический прогресс

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск предостерег, что вера исключительно в технический прогресс грозит утратой способности выстраивать отношения между людьми. Как сообщает ТАСС, об этом понтифик заявил на встрече в Таллине с представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса Эстонии.

"Один из феноменов, который мы можем наблюдать в наших технократических обществах, это потеря смысла жизни, радости жизни, что ведет к медленному угасанию способности восприятия чуда, которое часто поддерживает людей в непростых буднях. Безоговорочная вера в технический прогресс как единственный путь развития может угрожать потерей межчеловеческих отношений, связей между поколениями и культурами", - сказал Папа Римский.

Апостольская поездка понтифика по государствам Балтии (Литва, Латвия и Эстония) проходит с 22 по 25 сентября и приурочена к 100-летию первого провозглашения независимости во всех трех республиках. Франциск повторяет в точности маршрут Иоанна Павла II (1920-2005), который преодолел его 25 лет назад - в сентябре 1993 года.-0-