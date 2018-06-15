Папа Римский призвал не оставлять в беде мигрантов, которые ищут лучшей жизни

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск во время публичной аудиенции призвал не оставлять мигрантов "во власти волн", сообщает ТАСС.

"Евангелие учит нас не оставлять во власти волн тех, кто покидает свою землю в поисках хлеба и справедливости", - сказал понтифик.

Слова Папы Римского были восприняты многими, как упрек ситуации вокруг судна "Аквариус", на борту которого находятся свыше 600 спасенных в Сицилийском проливе мигрантов. По решению МВД Италии кораблю было отказано в разрешении на заход в итальянские порты. "Аквариус" находился почти двое суток в открытом море между Италией и Мальтой (также отказавшейся принимать мигрантов). Затем 11 июня на помощь мигрантам пришли испанские власти и разрешили судну заход в порт Валенсии.

В настоящее время "Аквариус" находится в пути, но из-за плохой погоды он изменил курс. Корабль в сопровождении двух итальянских судов плывет на север вдоль восточного побережья Сардинии, где затем пересечет Корсиканский пролив, чтобы отправиться в Испанию. Ожидается, что "Аквариус" достигнет Валенсии лишь к утру 17 июня.

Италия подверглась резкой критике из-за решения не принимать "Аквариус".-0-