Папа Римский в пасхальном обращении пожелал мира Сирии и Украине

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск сегодня обратился к пастве с традиционным посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру"), в котором пожелал мира Сирии и Украине, сообщают РИА Новости.

Глава католической церкви по традиции вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане и объявил благую весть о воскресении Христа пришедшим на площадь десяткам тысяч верующих. "Мы, христиане, верим, что Воскресение Христа - это настоящая надежда мира. Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с возлюбленной и страдающей Сирии, чье население истощено войной, которой не видно конца. Свет Воскресшего Христа да озарит разум несущих ответственность всех политиков и военных, чтобы, наконец, прекратилось истребление, уважались права человека и был обеспечен доступ к помощи, в которой срочно нуждаются наши братья и сестры", - сказал папа.

"Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к согласию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы, в которых нуждается население", - отметил понтифик.

Он помолился за страны Ближнего Востока и Африки, за народ Венесуэлы и примирение на Святой Земле. "К плодам диалога мы взываем для Корейского полуострова, чтобы процесс переговоров продвигал вперед гармонию и примирение региона, те, кто обладает прямой ответственностью, должны действовать мудро и рассудительно во имя общего блага корейского народа и создания доверительных отношений под эгидой международного сообщества", - заявил папа Франциск.

В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете.

Традиционному посланию и благословению "Urbi et Orbi" предшествовала торжественная пасхальная месса. Вокруг Ватикана и площади собора Святого Петра традиционно предприняты повышенные меры безопасности. Близлежащие улицы закрыты для транспорта, пришедшие к собору верующие должны были отстоять очередь и преодолеть несколько кордонов правоохранителей.-0-