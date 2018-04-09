Папа Римский выразил тревогу за молодежь, которая много времени проводит в интернете

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск выразил особую тревогу за молодых людей, которые слишком много времени проводят в виртуальном пространстве. Об этом он написал в своем новом апостольском документе "Gaudete et exsultate", сообщает ТАСС.

По мнению Папы Римского, быстрая коммуникация таит в себе опасность недопонимания. "Христиане могут быть вовлечены в сети вербального насилия в интернете и через разные инструменты цифрового общения. Даже католические медиа могут перейти границы", - отметил он.

Глава Римско-католической церкви в новом апостольском документе затрагивает многие актуальные темы - от миграции до коррупции. Но в целом папское "увещевание" посвящено видению святости. По мнению понтифика, для достижения святости в современном мире нужны терпение, скромность, а также умение радоваться жизни и чувство юмора.-0-