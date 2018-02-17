Папу Римского Павла VI причислят к лику святых

Папа Римский Павел VI, занимавший Апостольский престол с июня 1963 по август 1978 года, будет канонизирован в 2018 году. Об этом сообщил нынешний глава Римско-католической церкви Франциск.

О беатификации объявили в ходе встречи со священниками Римской архиепархии, предшествующей началу Великого поста. Текст беседы, состоявшейся в четверг, обнародовала служба печати Святого престола.

Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини (так звали понтифика в миру) родился 26 сентября 1897 года в Кончезио, что на севере Италии. В 1920 году он был положен в сан священника. На Апостольский престол его избрали в 1963 году в ходе Второго Ватиканского собора. Он вошел в историю как крупный реформатор, проведший крупную реорганизацию Римской курии, и активный проводник экуменизма.