Папу Римского Павла VI причислят к лику святых

Папа Римский Павел VI, занимавший Апостольский престол с июня 1963 по август 1978 года, будет канонизирован в 2018 году. Об этом сообщил нынешний глава Римско-католической церкви Франциск.
О беатификации объявили в ходе встречи со священниками Римской архиепархии, предшествующей началу Великого поста. Текст беседы, состоявшейся в четверг, обнародовала служба печати Святого престола.
Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини (так звали понтифика в миру) родился 26 сентября 1897 года в Кончезио, что на севере Италии. В 1920 году он был положен в сан священника. На Апостольский престол его избрали в 1963 году в ходе Второго Ватиканского собора. Он вошел в историю как крупный реформатор, проведший крупную реорганизацию Римской курии, и активный проводник экуменизма.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN