Парад в честь 242-й годовщины независимости США прошел в Вашингтоне

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Вашингтона в честь 242-й годовщины независимости США прошел парад, сообщает ТАСС.

Лукашенко рассчитывает на продолжение позитивной динамики в отношениях Беларуси и США Глава государства подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня.

По Конститьюшн-авеню от Конгресса США до мемориала президенту Аврааму Линкольну прошли многочисленные оркестры, воинские подразделения, участники патриотических объединений, полиция, проехали всадники на лошадях и другие участники красочного шествия. Были представлены различные инсталляции на колесах. Изюминкой шествия стал гигантский 15-метровый надувной Дядя Сэм, которого на веревках держали более 10 человек. Парад длился свыше двух часов.

Близлежащие улицы, ведущие на Конститьюшн-авеню, были перекрыты машинами полиции и грузовиками. По всему маршруту следования шествия каждые 10 м стояли полицейские, которые следили за тем, чтобы никто не мешал участникам парада и не выбегал на проезжую часть. Также дежурили сотрудники скорой помощи.

Фото ТАСС

Тысячи жителей и гостей столицы пришли в центр посмотреть парад, несмотря на 30-градусную жару. Многие были одеты в цвета звездно-полосатого флага США.

"Мы каждый год приходим на парад, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Мы очень рады быть частью этого праздника, поэтому приходим сюда с детьми, чтобы они когда-нибудь продолжили эту семейную традицию", - рассказал житель столицы Джим, пришедший на шествие с женой и детьми.

Сам хозяин Белого дома с утра поздравил американцев с Днем независимости в телеобращении и отправился проводить выходной в гольф-клуб.

Власти города также подготовили развлечения для жителей и гостей столицы на весь день - специальные программы в музеях и парках, концерты на открытом воздухе, массовые гулянья в парках города. Кульминация празднования - красочный салют.-0-

Фото из Twitter Дональда Трампа