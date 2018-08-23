Парижане оштрафованы за сдачу квартир туристам

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2018 года парижане заплатили за нелегальную туристическую аренду квартир во французской столице 1 млн 380 тыс евро. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам жилищной политики Ян Бросса, сообщает RFI.

По информации Бросса, эти штрафы мэрия Парижа выписала за период с 1 января по 15 августа 2018 года. 1,38 млн евро — это больше, чем общая сумма аналогичных штрафов за весь 2017 год.

С начала текущего года было выявлено 111 квартир, владельцы которых сдавали их без санкции городских властей через интернет.

Средняя сумма штрафа составила 12 тыс. евро.-0-