Парижские полицейские застрелили вооруженного сигнальным пистолетом мужчину

Полиция застрелила мужчину во французской столице. По сообщениям информагентств, он был вооружен сигнальным пистолетом.

Инцидент зафиксировали в 15-ом округе Парижа. Неустановленный мужчина угрожал компаньону сигнальным пистолетом, похожим на оружие.

Правоохранители дважды стреляли в мужчину. Затем они постарались ему неотложную медицинскую помощь, но спасти не смогли.