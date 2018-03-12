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Парижские полицейские застрелили вооруженного сигнальным пистолетом мужчину

В мире 12.03.2018 | 23:55

Полиция застрелила мужчину во французской столице. По сообщениям информагентств, он был вооружен сигнальным пистолетом.

Инцидент зафиксировали в 15-ом округе Парижа. Неустановленный мужчина угрожал компаньону сигнальным пистолетом, похожим на оружие.

Правоохранители дважды стреляли в мужчину. Затем они постарались ему неотложную медицинскую помощь, но спасти не смогли.

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Теги
реагирование на ЧС, стрельба, Франция
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