Парижские полицейские застрелили вооруженного сигнальным пистолетом мужчину

Полиция застрелила мужчину во французской столице. По сообщениям информагентств, он был вооружен сигнальным пистолетом.
Инцидент зафиксировали в 15-ом округе Парижа. Неустановленный мужчина угрожал компаньону сигнальным пистолетом, похожим на оружие.
Правоохранители дважды стреляли в мужчину. Затем они постарались ему неотложную медицинскую помощь, но спасти не смогли.
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