Парижский террорист Абдеслам приговорен в Бельгии к 20 годам тюрьмы

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии суд приговорил последнего из оставшихся в живых организаторов парижских терактов 2015 года Салаха Абдеслама к 20 годам тюремного заключения за вооруженное сопротивление правоохранителям и покушение на жизнь сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вынесенный сегодня в Брюсселе вердикт суда.

"Суд признал виновным подсудимого Салах Абдеслама и Суфьяна Айри (его сообщника) в вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции и покушении на жизнь сотрудников полиции при отягчающих вину обстоятельствах. Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы", - отмечается в приговоре суда.

Сам Салах Абдеслам при оглашении приговора не присутствовал, так как отказался от личного участия в судебном процессе в Бельгии. Преступник сейчас находится в тюрьме во Франции, где ждет суда по основному обвинению в участии в парижских терактах. В суд явился бельгийский адвокат террориста Свен Мари.

Теракты в Париже и его пригороде произошли 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале Le Bataclan, где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности во время атак погибли 130 человек, свыше 350 были ранены. Салах Абдеслам был одним из семи террористов, но его пояс смертника либо не сработал, либо он сам в последний момент не стал приводить взрывное устройство в действие. С момента совершения терактов до ареста в марте 2016 года Салах Абдеслам скрывался у своих друзей из мигрантского сообщества в Брюсселе.

В марте 2016 года полиция обнаружила убежище террориста в бельгийской столице. При штурме квартиры стражи порядка столкнулись с вооруженным сопротивлением: находившиеся там три члена террористической группировки отстреливались из автоматов. Одного из них сотрудники правоохранительных органов сумели ликвидировать, однако двоим, включая Абдеслама и его пособника, удалось скрыться. Через три дня полиция вновь нашла и смогла схватить Салаха Абдеслама. Этот арест подтолкнул остальных членов бельгийской террористической ячейки, связанной с организацией "Исламское государство", предпринять еще одну атаку. 22 марта 2016 года в аэропорту и метро Брюсселя были совершены теракты, которые унесли жизни 31 человека, около 200 человек получили ранения.-0-