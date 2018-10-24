Парламент Армении не избрал Пашиняна премьер-министром

24 октября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс - ТАСС/. Парламент Армении в ходе специального заседания не избрал и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства. Он был единственным выдвинутым кандидатом на этот пост.

Накануне парламентская фракция "Елк" выдвинула кандидатуру и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Против кандидатуры Пашиняна проголосовал один депутат, 11 парламентариев воздержались. Еще 59 народных избранников были зарегистрированы для голосования, но никак не проголосовали. 34 депутата не пришли на заседание. Фракции Республиканская партия Армении (РПА) и Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) заявили, что не примут участие в голосовании.

И.о. премьер-министра Армении неоднократно заявлял, что выдвинул свою кандидатуру по техническим соображениям. "Моя кандидатура выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министром. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов. Чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", - заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр подал в отставку 16 октября, чтобы ускорить процесс роспуска законодательного органа страны. Второй тур выборов премьер-министра, согласно законодательству, состоится через семь дней после первого голосования - 31 октября. Если парламент не выберет премьера и во второй раз, то законодательный орган страны будет распущен силой закона. Будут назначены внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в первой половине декабря.-0-