Парламент ЕС поддержал запрет на одноразовые пластиковые изделия

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский парламент одобрил меры, которые могут привести к запрету на одноразовые пластиковые изделия, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Европейские законодатели одобрили сегодня меры по сокращению загрязнения морей и океанов пластиком, предложенные Еврокомиссией в мае. Предлагаемый запрет может коснуться 10 одноразовых пластиковых изделий, которые сильнее всего засоряют пляжи Европы и Мировой океан. В частности, речь идет о трубочках для напитков, ватных палочках, одноразовой посуде и столовых приборах из пластика.

Еврокомиссия также предложила сократить использование пластиковых контейнеров для еды и одноразовых стаканчиков для напитков.

Производителей изделий из пластмассы обяжут покрывать затраты на управление отходами и повысить осведомленность населения о масштабах загрязнения табачными изделиями с фильтрами (в частности окурками), влажными салфетками, воздушными шарами, полиэтиленовыми пакетами, обертками от конфет и пластиковыми упаковками от продуктов.

Производителей влажных салфеток, воздушных шаров и средств личной гигиены обяжут размещать на упаковке товара информацию о том, как продукт должен быть утилизирован.

К 2025 году в странах - участницах ЕС планируется разработать план по сбору 90% одноразовых бутылок из пластика.

Пластиковые отходы представляют серьезную угрозу для птиц, рыб и других морских животных. По данным Еврокомиссии, только около трети пластиковых отходов собирается и перерабатывается, большинство пластмассового мусора попадает в Мировой океан. Один из членов Европарламента сказал, что, если не будет предпринято никаких действий, "к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы".

Ранее частицы микропластика уже находили в бутилированной воде, косметике, одежде, рыбе и самых неожиданных местах планеты, например Арктике. Теперь австрийские исследователи обнаружили микропластик в организме человека. Пока влияние микрочастиц пластика на внутренние органы человека не изучено.

Как отмечает BBC, законопроект поддержал 571 евродепутат, еще 53 выступили против. Еврокомиссия может начать переговоры со странами - членами Евросоюза о введении запрета.-0-