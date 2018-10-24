Парламент ЕС поддержал запрет на одноразовые пластиковые изделия

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский парламент одобрил меры, которые могут привести к запрету на одноразовые пластиковые изделия, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
Европейские законодатели одобрили сегодня меры по сокращению загрязнения морей и океанов пластиком, предложенные Еврокомиссией в мае. Предлагаемый запрет может коснуться 10 одноразовых пластиковых изделий, которые сильнее всего засоряют пляжи Европы и Мировой океан. В частности, речь идет о трубочках для напитков, ватных палочках, одноразовой посуде и столовых приборах из пластика.
Еврокомиссия также предложила сократить использование пластиковых контейнеров для еды и одноразовых стаканчиков для напитков.
Производителей изделий из пластмассы обяжут покрывать затраты на управление отходами и повысить осведомленность населения о масштабах загрязнения табачными изделиями с фильтрами (в частности окурками), влажными салфетками, воздушными шарами, полиэтиленовыми пакетами, обертками от конфет и пластиковыми упаковками от продуктов.
Производителей влажных салфеток, воздушных шаров и средств личной гигиены обяжут размещать на упаковке товара информацию о том, как продукт должен быть утилизирован.
К 2025 году в странах - участницах ЕС планируется разработать план по сбору 90% одноразовых бутылок из пластика.
Пластиковые отходы представляют серьезную угрозу для птиц, рыб и других морских животных. По данным Еврокомиссии, только около трети пластиковых отходов собирается и перерабатывается, большинство пластмассового мусора попадает в Мировой океан. Один из членов Европарламента сказал, что, если не будет предпринято никаких действий, "к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы".
Ранее частицы микропластика уже находили в бутилированной воде, косметике, одежде, рыбе и самых неожиданных местах планеты, например Арктике. Теперь австрийские исследователи обнаружили микропластик в организме человека. Пока влияние микрочастиц пластика на внутренние органы человека не изучено.
Как отмечает BBC, законопроект поддержал 571 евродепутат, еще 53 выступили против. Еврокомиссия может начать переговоры со странами - членами Евросоюза о введении запрета.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4067 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1056 BYN
|2.104 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.21 BYN
|3.218 BYN