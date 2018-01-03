Парламент Израиля утвердил поправки к закону об Иерусалиме

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил 2 января поправку к "Основному закону о Иерусалиме", сообщает ТАСС.

Теперь для передачи любой части города под иностранную юрисдикцию, в том числе в рамках соглашения о политическом урегулировании, потребуются голоса двух третей из 120 депутатов палаты.

Вместе с тем саму поправленную статью закона о Иерусалиме можно отменить большинством в 61 депутатский голос.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать перенос в этот город посольства США в стране из Тель-Авива.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.-0-