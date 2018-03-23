Парламент Каталонии не смог утвердить Туруля новым главой региона

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатура Жорди Туруля, депутата от партии "Вместе за Каталонию" и одного из соратников экс-главы автономии Карлеса Пучдемона, не прошла в ходе первого голосования в каталонском парламенте. Об этом сообщает Euronews.

Для утверждения Жорди Туруля новым главой правительства Каталонии нужно было минимум 68 голосов из 135. В итоге ему не хватило четырех голосов: в поддержку Туруля высказались 64 депутата, это сторонники партий "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии".

Второй тур голосования должен состояться 24 марта, Жорди Турулю для утверждения будет достаточно поддержки простого большинства. Однако сейчас Туруль и пятеро его соратников вызваны в Верховный суд Испании. Туруль числится среди тех, кого прокуратура Испании обвиняет в бунте, мятеже и растрате. Сейчас он находится на свободе. Как отмечают наблюдатели, если суд решит заключить депутата под стражу на время разбирательств, он не сможет явиться в парламент на вторые дебаты по его кандидатуре на пост лидера автономии.

Изначально на пост главы Каталонии была предложена кандидатура бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура также обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. Позднее Пучдемон предложил, чтобы на пост каталонского лидера была выдвинута кандидатура его соратника - депутата Жорди Санчеса. Однако Санчес отказался баллотироваться на данную должность, после чего была выдвинута кандидатура Туруля.-0-