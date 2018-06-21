Парламент Казахстана принял закон о валютном регулировании

21 июня, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

"В Казахстане созданы международный финансовый центр "Астана" и специальная экономическая зона "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". В этой связи потребовалась разработка законопроекта для регулирования валютных операций на территории объектов, а также с учетом вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию", - пояснил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, представляя законопроект.

По его словам, основной задачей является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. Принятие законопроекта не повлияет на простых граждан, так как для них либеральные принципы валютного регулирования сохраняются.

Данияр Акишев выделил 4 основных блока законопроекта. Первое - признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов. По действующему законодательству, филиалы иностранных организаций, выступая нерезидентами, вправе осуществлять валютные операции внутри Казахстана. Предлагается перевести их расчеты с казахстанскими лицами на тенге. Эти поправки позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций.

Второй блок - расширение охвата валютных операций с нерезидентами с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях. Сложные режимы регистрации и уведомления будут отменены, вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров.

Третий блок - усиление противодействия выводу денег из Казахстана путем введения перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны (финансовые займы, не предусматривающие поступления денег на счета в Казахстане; беспроцентные займы, коммерческие кредиты на срок более 720 дней), а также активного информационного и иного взаимодействия с органом госдоходов.

Четвертый блок - уточнение порядка обращения валютных ценностей в Казахстане. Например, законопроектом предоставляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых мини-слитков Национального банка.-0-