Парламент Казахстана ратифицировал поправки в соглашение о секретной информации ОДКБ

24 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 года.

"Уточнен состав уполномоченных органов ОДКБ, выступающих основным звеном механизма реализации соглашения. Прежняя редакция относила Секретариат ОДКБ к компетентным органам. Изменениями предусмотрено отнесение Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ к постоянно действующим рабочим органам", - сказал заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Марат Осипов, представляя законопроект.

Документом уточняется юрисдикция по отношению к лицу, допустившему разглашение секретной информации. В новой редакции четко прописано, что лицо, допустившее несанкционированное распространение секретной информации, находится под юрисдикцией того государства, гражданином которого оно является.

Помимо этого, по словам Марата Осипова, предусмотрена возможность присоединения к соглашению иных субъектов международного права по решению Совета коллективной безопасности.

Протокол был подписан главами государств - членов ОДКБ в Москве 19 декабря 2012 года.-0-