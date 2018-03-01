Парламент Казахстана ратифицировал протокол о перераспределении ввозных пошлин в ЕАЭС

1 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана ратифицировал Протокол о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе.

По словам министра национальной экономики Казахстана Тимура Сулейменова, основной целью законопроекта "О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014", подписанного 23 декабря 2014 года, являются обеспечение равного подхода к распределению пошлин государствами ЕАЭС и пересмотр нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для стран-участниц.

Как сообщил ранее Тимур Сулейменов, подписанный главами государств - членов ЕАЭС протокол устанавливает следующие нормативы распределения ввозных таможенных пошлин: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.-0-