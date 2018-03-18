Парламент Китая переизбрал на второй срок премьера Госсовета Ли Кэцяна

18 марта, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва переизбрали Ли Кэцяна на второй срок в должности премьера Госсовета КНР (главы правительства), сообщает БЕЛТА.

Кандидатуру Ли Кэцяна поддержали 2964 депутата, двое проголосовали против. На пост главы правительства он был предложен председателем КНР Си Цзиньпином, днем ранее переизбранным на пост главы государства на второй срок. После утверждения премьер предложит кандидатуры своих заместителей, членов Госсовета, глав министерств, комиссий, председателя Народного банка Китая (Центробанка), генерального аудитора и начальника секретариата.

Си Цзиньпин переизбран на должность Председателя КНР Выборы состоялись путем тайного голосования на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва. Кандидатуру Си Цзиньпина единогласно поддержали все присутствующие 2970 депутатов.

Ли Кэцян родился в 1955 году в восточной провинции Аньхой, в возрасте 20 лет вступил в Компартию Китая. Окончил юридический факультет Пекинского университета, а также Академию экономических наук Китая. С 1998 по 2003 год был губернатором провинции Хэнань (Центральный Китай), с 2004 по 2007 год - секретарем парткома северо-восточной провинции Ляонин. В 2008-2013 годах Ли Кэцян занимал должность вице-премьера Госсовета КНР, а в 2013-м возглавил правительство страны.-0-