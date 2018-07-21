Парламент Кубы утвердил новый состав правительства

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердила на пленарном заседании в субботу новый состав Совета министров.
Кандидаты в новое правительство предложены председателем Госсовета Мигелем Диас-Канелем, занимающим пост главы государства с апреля. Депутаты единогласно поддержали все кандидатуры.
В состав нового Совета министров вошли 34 человека. Большинство членов прежнего кабинета, сформированного еще Раулем Кастро, сохранили свои портфели.
Первый заместитель председателя Совета министров был назначен еще в апреле. Им стал Сальвадор Вальдес Меса. С 2006 по 2013 год он был генеральным секретарем Профсоюза трудящихся Кубы, а затем - замглавы Госсовета.
Посты заместителей председателя Совмина продолжат занимать 86-летний Рамиро Вальдес, 76-летний Улисес Росалес и Рикардо Кабрисас, до сегодня бывший также министром экономики и планирования.
Должности зампредов получили Роберто Моралес и Инес Мария Чапман, возглавлявшие министерство здравоохранения и Национальный институт водных ресурсов.
Свои посты в новом правительстве сохранили глава МИД Бруно Родригес, министр Революционных вооруженных сил Леопольдо Синтра Фриас, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмиерка, министр внутренних дел Хулио Сесар Гандарилья, министр финансов и цен Лина Педраса.
Новым министром экономики и планирования стал Алехандро Хиль, а пост министра здравоохранения занял Хосе Анхель Порталь. Министерство культуры возглавил Альпидио Алонсо.
В повестке дня заседания Национальной ассамблеи, которое продлится до 23 июля, стоит также рассмотрение и утверждение проекта новой конституции страны.
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