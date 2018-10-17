Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Чингиза Айдарбекова на пост главы МИД страны

17 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Чингиза Айдарбекова на пост министра иностранных дел страны.
Кандидатуру представил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев. Депутаты единогласно поддержали претендента на пост главы МИД Кыргызстана.
Новый руководитель МИД официально приступит к исполнению своих обязанностей после подписания соответствующего указа президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.
Чингиз Айдарбеков закончил Международный университет Кыргызстана. Профессиональную деятельность начинал с должности атташе управления стран СНГ МИД республики. Впоследствии он также работал в других подразделениях внешнеполитического ведомства, в посольствах Кыргызстана в Узбекистане и Туркменистане. С апреля 2016 года Чингиз Айдарбеков возглавлял посольство Кыргызстана в Японии.
Прежний глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев 12 октября добровольно подал в отставку, которая была принята главой государства.-0-
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