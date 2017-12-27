Парламент Кыргызстана ратифицировал Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

27 декабря, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Депутаты парламента Кыргызстана сегодня на заседании в третьем чтении приняли законопроект "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза".

Законопроект разработан в целях реализации внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в Москве.

Целью договора является обеспечение единых правил таможенного регулирования на всем пространстве Евразийского экономического союза. Таможенный кодекс ЕАЭС позволит повысить уровень унификации и согласованности таможенного регулирования в союзе.-0-