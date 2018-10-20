Парламент Македонии поддержал переименование страны

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Македонии поддержал идею переименования страны, сообщает BBC News.
За предложение выступили 80 из 120 депутатов. Предполагается, что республика далее будет называться Северной Македонией, ее название не станет совпадать с исторической областью Греции. Для этого пройдет еще серия голосований. Документ затем направят на подпись президента, после чего внесут изменения в конституцию.
Ранее референдум о переименовании страны по договору с Грецией не состоялся. В голосовании приняли участие менее половины жителей.-0-
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