Парламент Македонии поддержал переименование страны

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Македонии поддержал идею переименования страны, сообщает BBC News.

За предложение выступили 80 из 120 депутатов. Предполагается, что республика далее будет называться Северной Македонией, ее название не станет совпадать с исторической областью Греции. Для этого пройдет еще серия голосований. Документ затем направят на подпись президента, после чего внесут изменения в конституцию.

Ранее референдум о переименовании страны по договору с Грецией не состоялся. В голосовании приняли участие менее половины жителей.-0-