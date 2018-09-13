Парламент Словении утвердил состав нового правительства страны

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Словении на внеочередной сессии 13 сентября утвердил состав нового кабинета министров. За принятие этого решения проголосовали 45 депутатов, против - 34, сообщает третий канал RTV Slovenija.

В новое правительство вошли четыре руководителя из прошлого кабинета министров, но только один из них сохранил свой пост - им стал глава министерства экономического развития и технологий Здравко Почивалшек.

Внешнеполитическое ведомство возглавил Миро Церар, экс-председатель правительства Словении, министром обороны стал Карл Эрьявец, бывший глава МИД, во главе министерства юстиции стала Андрея Катич, ранее руководившая министерством обороны страны.

Министром внутренних дел стал Боштьян Поклюкар, министром финансов - Андрей Бертонцель, министром здравоохранения - Само Факин, министром государственного управления - Руди Медвед. Министерство инфраструктуры возглавила Аленка Братушек (в 2013-2014 годах - глава кабинета министров Словении), Юре Лебен назначен на пост министра окружающей среды и территориального планирования.

Главой ведомства труда, семьи, социальных дел и равных возможностей стала Ксения Клампфер, министерства культуры - Деян Прешичек, новый министром образования, науки и спорта - Ерней Пикало, пост главы сельскохозяйственного ведомства заняла Александра Пивец.

Досрочные парламентские выборы в Словении прошли 3 июня, по их итогам ни одной из политических сил не удалось получить необходимых для единоличного определения состава кабинета министров 46 мандатов.-0-